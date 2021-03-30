Стали известны подробности пожара в микрорайоне ПЗ в Вологде

Место ЧП Фото: ГУ МЧС по Вологодской области

В Вологде горела трехкомнатная квартира на ПЗ. Пострадал пенсионер, он отравился угарным газом. Стали известны причины ЧП.

29 марта горела квартира по адресу: 1-й мкр. ПЗ-23, дом.6 корпус 1. Около половины двенадцатого очевидцы увидели дым из окон.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Вологодской области, горело на втором этаже пятиэтажного кирпичного дома. На тушение отправились 21 человек личного состава и 7 единиц техники. В одной из комнат бушевал огонь, пожарным удалось спаси находящихся в квартире двух мужчин - 78-летнего отца и 48-летнего сына.

Пенсионер был срочно госпитализирован - у него наблюдалось отравление угарным газом.

Главная версия произошедшего - неисправность телевизора. Именно от него огонь распространился по комнате. Площадь пожара составила 12 квадратных метров.

Как уточнили в МЧС, телевизор был достаточно старый, в эксплуатации около 15 лет. Пострадавшие были в сознании, они были выведены на улицу пожарными.