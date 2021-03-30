В Белозерске не могли установить, в каких капсулах была святая земля в Парке Победы

Сообщалось, что в Белозерске утратили святыни. Но стало известно, что суд прекратил производство. Речь идет о деле об утрате капсул из Парка Победы.

Там восстанавливали Мемориальный комплекс в честь воинов-белозёр, павших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.. Но во время ремонта демонтировали конструкцию, что привело к изменению ее облика. Материалы были составлен на руководителя администрации г. Белозерска Галины Бубновой. Комитет по охране объектов культурного наследия Вологодской области в связи с утратой капсул из мемориала составил протокол.

Сыр- бор разгорелся, потому что неустановленный мужчина заявил, что нашел латунную гильзу из-под земли то есть святыни были утрачены.

Как выяснилось, ремонт мемориала проводился и в 2005 году. В 1975 году капсулы с землей закладывались в отдельные бетонные блоки, а в 2005 году в соответствии с дефектной ведомостью с них сняли мраморные плиты, под которыми и находились капсулы с землей. Все блоки были объединены между собой в единый постамент путем бетонной стяжки между собой, облицованы керамогранитом, сверху постамента произведен монтаж металлических щитов с надписями мест, откуда была привезена земля.

Как оказалось, суд не нашел в материалах дела свидетельств о том, из "какого металла, какой толщины были изготовлены закладываемые в 1975 году в мемориал капсулы". Вопрос, способны ли они сохраниться в неизменном виде на протяжении минимум 45 лет, остался не выяснен.

Как сообщает пресс-служба судов, "Вполне допустимо, что они за столь длительное время разрушились от воздействия окружающей среды, а хранившаяся в них земля смешалась с землей мемориала..."

В ходе доследственной проверки ОВД была изъята латунная гильза, якобы, переданная одним из работников стройки, которая была им найдена на месте ремонта мемориала в 2020 году. Однако, данное лицо так и не было не установлено, а правдивость полученной информации не проверена. Кроме того, по мнению суда невозможно установить с достоверностью, относится ли найденная металлическая гильза к тем, что были заложены в памятник в 1975 году.

Кроме того на место выезжали специалисты. По их мнению, капсулы с землей, залегающие на достаточно большой глубине, из земли не изымались.

В рамках проведения контрольного мероприятия причинения вреда объекту культурного наследия не установлено. Указанная информация прямо противоречит содержанию протокола, составленного в отношении главы администрации.

В результате суд прекратил дело об административном правонарушении в отношении руководителя администрации г. Белозерска Галины Бубновой в связи с отсутствием в ее действиях состава административного правонарушения.

Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано участниками процесса.