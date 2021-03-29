Александр Суворов посадил контейнеровоз на мель в реке Вологде

Фото: Facebook, Александр Суворов

Вологжанин Александр Суворов посадил на мель в реке Вологде тот самый контейнеровоз, который не сходит с первых полос СМИ: то его подвинули, то сняли, то он снова сел, загородив проход по Суэцкому каналу.

"Увидел весёлый сайт, с помощью которого можно заставить пресловутый контейнеровоз Ever Given застрять в любой точке мира, повертев или даже масштабируя его Вот так он мог бы (ну, чисто умозрительно!) застрять в реке Вологде непосредственно ниже моста 800-летия Вологды..."

Судно встало практически как пробка в узком горлышке. Так оно могло попасть разве что упав с неба. Как сетует Александр, "река здесь ещё типа считается судоходной..."

Некоторые вологжане интересуются - пойдут ли после закупорки реки вверх цены на нефть.

Как известно, у входа в канал скопилось сотни судов, цены на топливо пошли вверх.

Как сообщала "Комсомолка", более 450 судов ожидают своего прохода. Многие судовладельцы изменили маршрут и отправили суда в обход, что увеличит их путь на несколько недель.

Судно, длиной в 400 метров и шириной в 59 метров, следовало из Китая в Нидерланды. Контейнеровозов перекрыл важнейший мировой торговый путь, соединяющий Красное и Средиземное моря.