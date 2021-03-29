В Вологде расширяют кладбище

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Мэр Вологды поделился с горожанами во время прямого эфира, что Козицинское муниципальное кладбище уже почти заполнено. Планируется расширить территорию погоста - уже стартовали подготовительные работы и согласования.

По данным Сергея Воропанова, вологжане плохо относятся к идее строительства крематория: якобы, людей пугает такая процедура. Воспользоваться услугой можно под Ярославлем.

С приходом весны вологжане начали посещать кладбища, проведывать могилы родных в "родительский день" (в этом году это 6 марта, 27 марта, 3 и 10 апреля,11 мая, 19 июня, 6 ноября, 9 мая). Коммунальщики попросили не сорить в местах памяти, а мусор выкидывать в отведенных для этого местах.