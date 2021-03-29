В Вологде малыш после падения со стульчика попал в реанимацию

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В Вологде пострадал десятимесячный малыш. Как сообщили родители ребенка, он нагнулся и выпал из стульчика для кормления на кафельный пол. Мама в этот момент мыла посуду. Когда к утру место удара опухло, девушка обратилась к врачам. Его госпитализировали 26 марта, на данный момент ребенок перенес операцию и находится в реанимации.

По официальным данным, в семье есть еще двое детей. Характеристика у родителей хорошая, на учете не состоят. Следователи проводят проверку, устанавливается тяжесть вреда здоровью малыша.