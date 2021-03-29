В поликлинику Вологды очередь занимают до открытия

Шокирующая обстановка

Вологжане бьют тревогу: утром в понедельник у поликлиники «Бодрость» на улице Возрождения растянулась очередь на сотню метров. Очевидцы наблюдают такое безобразие под окнами каждый день. Выяснилось, что взрослые вологжане просто пытаются записаться на обследования к врачам на апрель и получить гарантированную помощь по полису ОМС.

На данный момент, в учреждении есть девять участков врачей общей практики. Департамент здравоохранения прокомментировал ситуацию для NewsVo:

— По информации администрации учреждения, очередь сформировалась еще больше чем за час до открытия поликлиники. Основная цель — записаться на обследования и к врачам-специалистам на апрель месяц. На данный момент в очереди не более 6-7 человек.

Некоторые вологжане успели пошутить: хорошо, что еще не оштрафовали за такой "митинг".