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Происшествия29 марта 2021 11:53

В салоне автомобиля череповчанина взорвался видеорегистратор

Обошлось без пострадавших - в салоне в тот момент никого не было
Евдокия САХАРОВА
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Фото Даниила Долгодворова

Фото: www.gorodche.ru

У жителя Череповца в автомобиле взорвался аккумулятор авидеорегистратора. ЧП произошло на парковке базы отдыха. К счастью, в машине в момент взрыва люди не находились. На место прибыли пожарные и участковый, который подтвердил, что противоправных действий не было. Об инциденте сообщил портал GorodChe.

Машину пришлось возвращать в город металлургов на эвакуаторе. Виновником взрыва стал видеорегистратор Silverstone F1 Hybrid UNO S. Он расплавился и стек в салон, серьехно его повредив. Обгорела консоль, подлокотник, ручка переключения скоростей и кресла.

Сообщается, что технику череповчанин приобрел в магазине «12 Вольт» на улице Монтклер год назад. Гарантийный срок у аппарата уже вышел, но пострадавший попытается отстоять свои права в суде.

ЧП