В салоне автомобиля череповчанина взорвался видеорегистратор

Фото Даниила Долгодворова Фото: www.gorodche.ru

У жителя Череповца в автомобиле взорвался аккумулятор авидеорегистратора. ЧП произошло на парковке базы отдыха. К счастью, в машине в момент взрыва люди не находились. На место прибыли пожарные и участковый, который подтвердил, что противоправных действий не было. Об инциденте сообщил портал GorodChe.

Машину пришлось возвращать в город металлургов на эвакуаторе. Виновником взрыва стал видеорегистратор Silverstone F1 Hybrid UNO S. Он расплавился и стек в салон, серьехно его повредив. Обгорела консоль, подлокотник, ручка переключения скоростей и кресла.

Сообщается, что технику череповчанин приобрел в магазине «12 Вольт» на улице Монтклер год назад. Гарантийный срок у аппарата уже вышел, но пострадавший попытается отстоять свои права в суде.