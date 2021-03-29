В частном детсаду Вологды воспитательница расцарапала ребенку лицо

Мать сфотографировала пострадавшего мальчика

Посещение Вологды петербурженкой с трехлетним ребенком закончилось скандалом. Девушка сообщила в соцсетях, что передала сына на несколько дней в частный детский сад областной столицы, но на третий вечер малыш вернулся с ссадинами на лице и моральной травмой.

Родительница разместила фотографии исцарапанного ребенка 27 марта в группе "Детская Вологда" и поведала жуткую историю: "Сын все же рассказал, что произошло. Он игрался с детьми, залез в детский домик и бросил в воспитательницу зайчика. По видимому воспитательница была не в настроении и за уши (расцарапав шею) отвела ребенка в туалет, где обзывала его, ругалась на него, после чего заперла его в туалете!" По словам матери, воспитательница подтвердила ей слова ребенка.

Как сообщила пресс-служба УМВД, 26 марта в дежурную часть полиции поступило заявление о неадекватных действиях воспитателя. Проверка проводится отделом по делам несовершеннолетних.

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