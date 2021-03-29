Вологжанка разместила фотографию соперницы в соцсетях и поплатилась

В Тотьме осудили 28-летнюю местную жительницу. Она сочла себя вправе распоряжаться чужими фотографиями. Это стало достаточными для вынесения судом приговора. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 137 УК РФ (нарушение неприкосновенности частной жизни). Об этом сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

Следствием и судом установлено, что вечером 22 ноября 2020 года женщина, пользуясь свободным доступом к имуществу сожителя, взяла его мобильный телефон и ознакомилась с хранящейся в его памяти информацией. Там ее ждали неприятно поразившие ее вещи: она обнаружила фотографию обнаженной знакомой женщины 1991 года рождения. Ревность заставила ее разместить такую фотографию на странице сожителя в социальной сети со ссылкой на страницу потерпевшей. Так она незаконно распространила сведения о частной жизни женщины. Это признано её личной и семейной тайной.

Приговором суда подсудимой назначено наказание в виде исправительных работ сроком на 3 месяца с удержанием 5 процентов заработка в доход государства.