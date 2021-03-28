В Череповце медсестра лишилась денег, доверившись звонившему незнакомцу

- Фото: Анастасия ОСИПОВА

Мошенники работают без выходных. И неправда, что на их уловки попадают исключительно пожилые. 30-летняя череповчанка, работающая медсестрой, доверилась и лишилась денег.

Ей позвонил незнакомец, он представился сотрудником службы безопасности банка.

Он сообщил, что на счете женщины происходят подозрительные операции. Он спросил - действительно ли женщина переводит деньги на другие счета? Естественно, череповчанка в этот момент ничего никому не переводила, поэтому сразу же встревожилась. Мужчина подсказал, как средства можно спасти - перевести на безопасный счет. Женщина по интернету с помощью заботливого звонившего лично вывела со своего счета 194 тысячи рублей.

Лишь затем обратилась в полицию.