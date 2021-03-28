Депутаты хотят изменить официальное название Вологды

Вологда. Заречье. Фото: Ольга Кузнецова

Гордума хочет изменить официальное название Вологды. Об этом сообщила газета "Премьер" со ссылкой на официальные источники. Об внесении изменений в устав города шел разговор на сессии 25 марта Вологодской городской Думы.

Так, были назначены публичные слушания по изменению официального названия областного центра. Для этого необходимо внести поправки в устав города. Слушания пройдут 20 мая в 17:00 на Козлёнской,6.

Инициатором переименования Вологды стал президиум городской Думы. Сейчас официальное название областного центра звучит как «муниципальное образование «город Вологда». В гордуме предлагают заменить это словосочетание на «городской округ «Вологда». При этом, Вологда, согласно уставу, и так является городским округом, а слова «город», «городской округ», «город Вологда», «муниципальное образование» устав считает равнозначными. В предложенном проекте изменений эту норму отменять или видоизменять пока решено не трогать.

"Изменение не потребует внесения изменений в правоустанавливающие и иные документы", - заверили городские думцы.