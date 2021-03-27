В Вологде приступили к ежегодному шевелению сугробов

Шевелящие Фото: администрация города Вологды

Можно было бы подумать, что шевеление сугробов - русская народная забава. Оказалось, что таким образом коммунальщики пытаются ускорить таяние снега, который не был вывезен с улиц Вологды ранее.

Как сообщил мэр города Сергей Воропанов, подрядчик по ночам шевелит сугробы техникой, а днем этим занимаются бригады рабочих. В эту субботу шевелящих можно будет заметить на улицах Герцена, Можайского, Ленинградской, Псковской, Чернышевского, Северной.

На следующей неделе город начнут мыть солевым раствором - погода позволяет. Снег продолжают вывозить: за сутки убрано 3,7 тысяч кубометров.