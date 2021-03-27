Вологжан просят взять сирот к себе на каникулы

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На Вологодчине проходит ежегодная акция «На каникулы в семью». Жители региона могут пригласить ребят из детдома к себе в гости на время школьных каникул и отпуска детей-сирот.

На данный момент в соцорганизациях находится 453 таких ребенка. Не каждый готов сразу взять ответственность за нового члена семьи. Однако даже недолгое пребывание детей в семье способствует успешному развитию у него необходимых жизненных, бытовых и социальных навыков.

Кроме того, потенциальные родители могут поближе познакомиться с детьми, оценить свои силы. По официальным данным, благодаря этой акции на 7% ежегодно снижается ребят в детдомах. В прошлом году 73 ребенка нашли новую семью, а на каникулах побывали более двух сотен.