Вологжан призывают готовиться к возгоранию сухой травы

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В Вологде с 26 апреля по 26 мая запланирован месячник пожарной безопасности: приходит весна и вскоре начнутся палы сухой травы.

Руководители предприятий должны очистить свои территории от мусора без разведения костров. Необходимо проверить исправность наружного водоснабжения, установок пожаротушения, средств связи, автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре. Об этом сообщает пресс-служба Администрации города.

При этом УК, ТСЖ, ЖСК и гаражные кооперативы должны проконтролировать состояние подвалов и чердаков, убрать мусор на закрепленной территории.

Специалисты также будут выявлять бесхозные здания - их законсервируют.