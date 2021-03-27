В Вологде в многоэтажном доме на Пошехонском шоссе погибли двое

В обгоревшей комнате найдены двое погибших Фото: ГУ МЧС по Вологодской области

В Вологде произошел пожар, в нем погибли два человека. ЧП случилось в ночь на 27 марта. Как сообщает пресс-служба областного Управления МЧС, в 3:58 на пульт дежурного поступил сигнал, что в жилом кирпичном доме № 26 на Пошехонском шоссе горит двухкомнатная квартира на третьем этаже. Это многоэтажный жилой дом, так что на место выехали шесть единиц техники и 19 пожарных.

Несмотря на то, что в квартире выгорело лишь три квадратных метра, в помещении погибли люди. На месте обнаружены тела двух погибших: женщины 1932 года рождения и мужчины, возраст которого устанавливается. На вид мужчине было 55 лет. Выгорел диван, повреждена внутренняя отделка комнаты, мебель. Из дома были эвакуированы три человека.

Точная причина пожара будет названа после необходимых экспертиз.