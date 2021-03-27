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Происшествия27 марта 2021 12:51

В Вологде в многоэтажном доме на Пошехонском шоссе погибли двое

Пожар случился ночью
Иван Чухнин
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В обгоревшей комнате найдены двое погибших

Фото: ГУ МЧС по Вологодской области

В Вологде произошел пожар, в нем погибли два человека. ЧП случилось в ночь на 27 марта. Как сообщает пресс-служба областного Управления МЧС, в 3:58 на пульт дежурного поступил сигнал, что в жилом кирпичном доме № 26 на Пошехонском шоссе горит двухкомнатная квартира на третьем этаже. Это многоэтажный жилой дом, так что на место выехали шесть единиц техники и 19 пожарных.

Несмотря на то, что в квартире выгорело лишь три квадратных метра, в помещении погибли люди. На месте обнаружены тела двух погибших: женщины 1932 года рождения и мужчины, возраст которого устанавливается. На вид мужчине было 55 лет. Выгорел диван, повреждена внутренняя отделка комнаты, мебель. Из дома были эвакуированы три человека.

Точная причина пожара будет названа после необходимых экспертиз.

ЧП