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Происшествия26 марта 2021 19:52

Шекснинские рыбаки наблюдали за умирающим собратом

Очевидцы решили не предоставлять свою технику для доставки пострадавшего на берег
Евдокия САХАРОВА
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Фото: http://www.cherinfo.ru

Рыбаки не стали брать на себя ответственность: жуткая трагедия произошла на Ендомском заливе в Шекснинском районе на равнодушных глазах очевидцев. Начальник поисково-спасательного подразделения «Шексна» МЧС России Дмитрий Ёрохов с грустью рассказал о произошедшем - в такой ситуации может оказаться каждый из нас.

55-летний рыбак почувствовал себя плохо у лунки: схватился за сердце и упал. Брат пытался ему помочь, вызвал скорую. До берега было далеко, врачи не могли без спецтехники быстро добраться до пострадавшего. Рядом с умирающим тем временем рыбачили другие вологжане - у многих были снегоходы, но в помощи они отказали.

Такой поступок ужаснул и врачей, и спасателей. Как такое отношение общества перенес брат погибающего неизвестно. Рыбаки позже пояснили - брать ответственность на себя они не хотели. Почему спецслужбы не имеют необходимой техники для оказания помощи населению история умалчивает.

Когда медики добрались до места ЧП, то ничем помочь уже не могли. Мужчина скончался.

ЧП