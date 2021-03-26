В Вологде афганец лишился ордена Красной Звезды

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60-летний пенсионер обратился в полицию города Вологды с заявлением о пропаже ордена, который ему вручили 8 декабря 1988 года за участие в боевых действиях в Афганистане. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье "Незаконное приобретение государственной награды".

Как оказалось, без ведома отца у пенсионера орден забрал 27-летний сын. Когда его поместили за мелкое хищение в спецприемник, тот передал вещи и орден на хранение другу. Тому же срочно понадобились деньги: он позвонил скупщику старинных вещей и отдал ему серебряный орден с красной эмалью в залог за 2500 рублей. Вещь он так и не выкупил.

На 52-летнего коллекционера и друга сына возбуждены уголовные дела по статье "Приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград". Им грозит штраф до 80 тысяч рублей.

Орден Красной Звезды будет изъят в ближайшее время и вернется законному владельцу. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Вологодской области.

Такую награду получали с 1930 года «За большие заслуги в деле обороны СССР как в военное, так и в мирное время, в обеспечении государственной безопасности», в том числе участники Великой Отечественной войны. Об орденах Победы можно почитать тут.