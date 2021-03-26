Вологжанин предстал перед судом за секс с ребенком

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В Вытегорском районе Вологодской области на медосмотре 13-летняя девочка призналась, что у нее уже были интимные отношения с опытным мужчиной. Полиция заинтересовалась данной информацией. Следствию удалось выяснить, что любовнику школьницы 22 года, он уже был женат и разведен.

Суд посчитал, что мужчина нарушил нормальное нравственное и физическое развитие подростка. По статье "Половое сношение с лицом, не достигшим четырнадцатилетнего возраста" ему назначили наказание 3 года лишения свободы в колонии общего режима. Решение может быть обжаловано. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по Вологодской области.