В Череповце мальчик упал с высоты пятого этажа

Мальчика на скорой немедленно доставили в реанимацию.

13-летний мальчик упал с высоты пятого этажа. ЧП случилось в Череповце 25 марта. Как сообщает управление СКР по Вологодской области, проводится проверка. Ребеенок остался жив, но получил тяжёлые травмы и находится в реанимации.

Ребенка привезли 25 марта около 16:15 в больницу. Как стало известно, он получил травмы на территории строящегося объекта.

Мальчик 2007 года рождения гулял по стройке, на которую проник через забор. Он забрался в строящееся здание и там провалился в техническое отверстие в перекрытии 5 этажа. После падения с высоты 15 метров он получил черепно-мозговые и другие тяжелые травмы.

Следствие устанавливает владельца стройки, проверяет соблюдение установленных требований по обеспечению безопасности на объекте и ограничению доступа к нему посторонних лиц. По результатам проверки будет принято решение, не исключено возбуждение уголовного дела.