В Вологодской области подросток получил ожоги и остался без жилья

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В Вологодской области на пожаре пострадал подросток. ЧП случилось 25 марта в Бабушкинском районе. В 19:30 загорелся деревянный двухэтажный дом в деревне Горка.

Дом был построен в 2012 году, он принадлежал 45-летнему мужчине. Огонь быстро распространился по всему зданию и полностью уничтожил строение.

на площади в 120 квадратных метров и полностью уничтожил здание.

В пожаре пострадал 14-летний подросток, сын хозяина дома. У него ожоги спины, рук и ног. Его срочно госпитализировали для лечения в областную детскую больницу.

Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем подростка в котельной дома.

На место выезжали 4 единицы техники и 7 человек, сообщает пресс-служба областного МЧС.