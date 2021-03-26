Молодой вологжанин зверски избил болельщика, оскорбившего клуб "Локомотив"

Возможно, в итоге отбывать наказание ему придется значительно дольше Фото: Елена ВАХРУШЕВА

В результате условный срок за хранение наркотиков мужчине заменили на реальный. В Вологде мировой судья вынес приговор в отношении 23-летнего молодого человека. Его признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью).

Как установил суд, 13 апреля 2019 года около 5:30 утра пьяный юноша у дома № 39 на улице Разина в Вологде полез в драку - ударил в глаз футбольного болельщика. Тот был пьян и выкрикивал кричалки, содержащие мат, оскорбляя футбольный клуб «Локомотив». Защищая честь любимого клуба, юноша жестоко избил нечестивца. Тот упал, пытался вставать, но подсудимый вновь и вновь сбивал его с ног, при этом снимал побои на телефон знакомой. Потом он попытался удалить видео, но не смог. Хозяйка телефона увидела расправу в видеоролике, а ее знакомый разместил видео в соцсети. На него и отреагировали правоохранители.

Как выяснилось в суде, 17 июня 2019 года молодой человек уже был осужден за незаконный оборот наркотиков. Тогда его приговорили к 4 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года. Теперь суд заменил наказание реальным. Молодой человек отправился в исправительную колонию строгого режима на 4 года. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован участниками процесса, сообщили в пресс-службе судов по Вологодской области.

Кроме того, сейчас, в Бабаевском районном суде в отношении этого молодого человека рассматривается дело по смертельному ДТП на угнанном автомобиле 28 ноября 2019 года в с. Борисово-Судское Бабаевского района). За рулем ВАЗ - 2106 он не справился с управлением, съехал на тротуар и сбил пешехода – 59-летнего мужчину. Пострадавшего отвезли в Бабаевскую ЦРБ, он попал в реанимацию в тяжелом состоянии. Кроме того, в аварии пострадал также несовершеннолетний пассажир автомобиля. Подсудимый скрылся с места аварии, но через несколько дней его нашли.