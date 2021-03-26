Депутат ЗСО Михаил Ставровский уступил место женщине

Фото: официальный сайт ЗСО

Михаил Ставровский уступил место даме: депутат областного парламента, возглавлявший комитет по экологии, ушел со своего поста. Он останется депутатом до очередных выборов.

Свой уход он пояснил пандемией, большой нагрузкой и возрастом. "Я живу в Череповце. В силу запретов из-за пандемии коронавируса не мог присутствовать на заседаниях. Работа комитета очень важна, постоянно рассматриваются значимые инициативы. Кроме того, сейчас много государственных программ в сфере экологии, которые важны для нашего региона и требуют постоянного мониторинга. Поэтому необходимо присутствовать на заседаниях комитета лично, выстраивать диалог с Правительством. Правильно, если такой работой будет заниматься депутат, который работает в Законодательном Собрании на постоянной основе. В нашем комитете это Татьяна Ивановна Никитина. Она все время здесь, делает работу, которую должен выполнять председатель. Татьяна Ивановна согласилась трудиться, по крайней мере, до сентября в качестве председателя комитета. А я продолжу работу в качестве заместителя", - приводит слова Михаила Ставровского официальный сайт областного парламента.

Как уже заявил депутат, он не намерен участвовать в грядущей выборной кампании.

Михаилу Ставровскому 71 год, в 1991–1996 годах он возглавлял администрацию Череповецкого района, в 1996–2006 был мэром Череповца, затем - директором СБК «Северстали». С 2011 года был депутатом ЗСО и бессменным главой комитета по экологии.

Татьяне Никитиной 65 лет. С 2003 года она - депутат областного парламента.