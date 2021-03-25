Гордый вологжанин растоптал вывеску магазина, в котором его поторопили

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15 февраля нетрезвый житель села Шонга Кичменгско-Городецкого района испортил вывеску местного магазина. Как установил суд, 35-летний мужчина купил в торговой точке спиртное и закуски, а когда пошел домой, произошла неприятность: порвался пакет. Покупатель вернулся за новым пакетом, и там ему выдали новый. Однако сотрудники заведения неосторожно поторопили вологжанина - попросили поскорее уйти, так как магазин уже закрывался.

Мужчина остался сервисом не доволен: вышел на улицу, сорвал вывеску и растоптал ее ногами. После произошедшего вину признал и обещал заплатить за ущерб, на следующий день извинился за свое поведение.

На рассмотрение дела потерпевший и ответчик не явились, однако истец указал, что ущерб в 2000 рублей так и не был возмещен. Мировой судья назначил мужчине штраф в 500 рублей. Постановление может быть обжаловано.