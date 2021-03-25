В Вологодской области задержали члена наркогруппировки

Холодильник наркодилера Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

На Вологодчине сотрудникам управления по контролю за оборотом наркотиков удалось задержать наркодилера. 31-летний мужчина на машине развозил марихуану по тайникам для последующего сбыта.

В его съемной квартире в Ярославской области найдено более килограмма растительного наркотика и оборудование для его изготовления. Мужчине грозит до 15 лет по части 3 статьи 228.1 УК РФ. Его заключили под стражу, а правоохранители устанавливают остальных участников преступной группы.