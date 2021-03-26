В Череповце в моногоспитале скончался Заслуженный врач России

ФОТО: Город Че

В Череповце, в моногоспитале умер экс-депутат ЗСО, Заслуженный врач РФ Лев Проничев. Как сообщает портал Gorodche.ru со ссылкой на сына, Лев Андрианович скончался 25 марта в 6 утра. Кроме коронавируса, у него были сопутствующие заболевания. Ему было 79 лет.

Лев Проничев непрерывно был депутатом Заксобрания Вологодской области с 1994 (момента основания ЗСО) до 2002 года, избираясь в 5 созывов подряд.

Он родился 5 июня 1941 года в городе Камышлове Свердловской области. Служил в армии, учился в Ленинградском педиатрическом медицинском институте.

В 1970 - 1973 годах работал врачом в г. Рубцовске Алтайского края.

На Вологодчину с семьей приехал в 1973 году. В Череповце работал заместителем главного врача, заведующим отделением в детской городской поликлинике № 2, врачом станции скорой помощи, с 1975 года - главным врачом Череповецкой портовой больницы.

При его непосредственном руководстве строилось здание больницы на улице К.Белова.

С июня 1994 года стал депутатом Законодательного Собрания области.

С апреля 1996 года по апрель 1998 года - заместитель председателя постоянного комитета ЗСО по экологии и природопользованию. С апреля 1998 - председатель мандатной комиссии Законодательного Собрания области на постоянной основе.

Награжден знаком «Отличник здравоохранения». В 1994 году Льву Проничеву присвоено звание «Заслуженный врач Российской Федерации».