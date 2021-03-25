Уклонист из района прятался от призыва в армию в Вологде

Штраф не освободил призывника от службы в армии. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Сямже уклониста выловили. Молодого человека отдали под суд и наказали.

Об этом сообщает региональный следком.

По версии следствия, уроженец Сямженского района был признан медицинской комиссией годным по состоянию здоровья к военной службе. Однако вызовы в военкомат игнорировал.

В декабре 2019 года он трижды не явился в военкомат по повесткам, получаемым лично и под роспись. При этом никаких уважительных причин не было.

Молодой человек уехал в областной центр, при этом скрывал адрес места жительства от работников военкомата.

В ходе расследования 26-летний уклонист заявил, что не желал служить в армии. Суд рассмотрел представленные следственным комитетом материалы и принял решение оштрафовать его. Судебный штраф составил 20 тысяч рублей, сообщает региональный следком.