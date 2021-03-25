Сотня волонтеров поможет жителям Вологды проголосовать

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В Вологде 96 человек выразили желание быть волонтерами на голосовании по проекту «Комфортная городская среда», который проходит в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Сегодня отбор добровольцев завершился: они должны будут помочь вологжанам проголосовать за общественные пространства для благоустройства в 2022 году.

Волонтеры проинформируют граждан о проектах, о том, как отдать свой голос, помогут с технической стороной вопроса. "Добровольцы помогут жителям проголосовать и в МФЦ, крупных торговых центрах, общественных местах. Для этого у них будет мобильная версия платформы, а гражданину для голосования понадобится лишь номер телефона. Сейчас мы совместно с депутатами занимаемся разработкой волонтерских штабов в каждом округе Вологды", - сообщила директор Молодежного центра «ГОР.СОМ 35».

Само голосование стартует 26 апреля и закончится только 30 мая 2021 года. Принять участие смогут вологжане от 14 лет. Победившие территории будут благоустроены уже в следующем году.

В 2021 году в рамках программы «Комфортная городская среда» планируется отремонтировать 41 двор и 2 общественных пространства: Рождественский парк и и Осановская роща (1-я очередь). Об этом сообщила пресс-служба Администрации города Вологды.