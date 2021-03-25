В тотемском доме престарелых вспышка COVID-19

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В деревне Мосеево Тотемского района Вологодской области в стационарном отделении для граждан пожилого возраста и инвалидов Центра социального обслуживания населения выявлена вспышка ковида.

После того, как у нескольких работников и постояльцев появились признаки ОРВИ, было проведено тестирование всех на коронавирус. В итоге, в конце прошлой недели COVID-19 выявили у 18 постояльцев и 4 сотрудников. По мнению администрации района, ситуация под контролем. Всего на обслуживании находятся 23 постояльца, еще 16 человек - обслуживающий персонал.

Принято решение госпитализировать всех заболевших в моногоспиталь Вологды, т.к многие проживающие маломобильны, имеют хронические заболевания и уже достаточно пожилые. Остается надеяться, перевозку пациенты выдержат. По данным Департамента здравоохранения области, заболевшие сотрудники чувствуют себя удовлетворительно - лечиться будут на дому.

Пока неизвестно, соблюдались ли все меры предосторожности в период пандемии в данном учреждении.