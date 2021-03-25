Хитрая вологжанка обокрала пенсионерку на кассе магазина

Кадр с видеокамеры магазина Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

В Вологде 59-летняя пенсионерка обратилась в полицию: у нее пропал кошелек более чем 16 тысячью рублей. Вологжанка пояснила, что недавно ходила в продуктовый магазин на улице Щетинина.

Правоохранители отсмотрели записи с камер видеонаблюдения и нашли момент, в который женщина оплачивала покупки. Кошелек тоже оказался на записи. Оказалось, что женщина, стоящая в очереди после пенсионерки, ловко прикрыла пакетом чужое портмоне, а потом припрятала находку.

Теперь хитрой вологжанке грозит за такое правонарушение до 5 лет лишения свободы по статье "Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину". Женщину задержали. Об инциденте сообщила пресс-служба УМВД по Вологодской области.