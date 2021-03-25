Губернатор Вологодчины разлюбил Твиттер из-за Трампа

Олег Кувшинников Фото: cultinfo.ru

Губернатор Вологодской области 24 марта провел свой первый официальный эфир в новой соцсети Клабхаус. Еще с пятью спикерами он обсуждал актуальные тренды в соцсетях, позиционирование власти. После первого опыта такого формата общения с экспертами и подписчиками Олег Кувшинников записал видео о своих ощущениях от встречи.

«Сегодня впервые в прямом эфире пообщался в социальной сети Клабхаус в необычном формате – когда ты собеседника только слышишь, но не видишь. Тема дискуссии: социальные медиа и власть. Поговорили о том, как власть реагирует на замечания и проблемы людей в социальных сетях, как ведут себя руководители разного ранга».

Самым интересным для главы региона оказался вопрос о любимой соцсети. Олег Кувшинников отметил, что раньше ему очень нравился Твиттер, но после скандала с Трампом его мнение о соцсети пошатнулось. 7 января аккаунт бывшего Президента США заблокировал сервис: руководители компании решили, что его публикации создают риск насильственных действий. Миллиардер в ответ заявил, что создаст собственную соцсеть.

Напомним, РФ пригрозила заблокировать Твиттер к середине апреля, по официальной информации, за противозаконный контент (детскую порнографию, призывы к участию в митингах и суициду). С 10 марта российские власти стали замедлять загрузку фото и видеоматериалов на сервис.

Такие санкции грозят и другим соцсетям. В конце 2020 года в России были приняты поправки в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Владельцы соцсетей теперь сами должны выявлять запрещенную информацию и ограничивать к ней доступ. Существует мнение, что сервисы просто физически не могут выполнить выдвигаемые требования.