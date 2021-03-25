Женщины хотели, чтобы с них сняли порчу, но лишились денег

- Фото: Олег ЗОЛОТО

Желая снять с себя порчи, две жительницы Вологодской области перевели мошенницам порядка 250 тысяч рублей В одной из социальных сетей вологжанка 1995 года рождения наткнулась на объявление ясновидящей. Слепая ведунья внушала ей доверие и девушка попросила ее помощи, написав сообщение. Через несколько минут пришел ответ, писала помощница ясновидящей. Говорилось, что за 1000 рублей будет проведена диагностику по фотографии. На предложение девушка согласилась - деньги она перевела на указанный номер телефона, отправила свое фото. По фотографии ясновидящая определила, что на девушку наведена порча, однако ей еще можно помочь. Нужно провести обряд, стоимость жизненно важной услуги 4 тысячи рублей. Вологжанка в надежде на чудо вновь перевела деньги.

После этого в видеочате девушке был показан проводимый обряд. Но все еще только начиналось: помощница ясновидящей пояснила, что для окончания обряда ясновидящей нужно сходить на кладбище, чтобы прочувствовать ее энергетику и закопать фотографию, но для этого нужно перевести еще 5000 рублей.

Вологжанка выполнила ее просьбу. Но через 10 минут девушке позвонила помощница и сказала, что они с ясновидящей стоят на кладбище и для завершения обряда требуется еще 10000 рублей, которые ей вернут через 15 минут, а также вернут и ранее переведенные 5000 рублей. Вологжанка засомневалась в том, что действительно общается с ясновидящей и ответила, что денежных средств у нее больше нет. В ответ на это помощница сказала, что порча вернется к ней обратно...

Череповчанка 1959 года рождения по телевизору смотрела передачу про экстрасенсов, там были указаны номера телефонов. На один из них женщина позвонила и рассказала о своей проблеме.

На следующий день ей перезвонила женщина, представилась экстрасенсом. Она пояснила, что проблема у пенсионерки из-за того, что на нее наведена порча. Но она готова совершить обряд очищения за 21 000 рублей. Пенсионерка отправилась к банкомату и перевела 8000 рублей. Чей оперативно перезвонили и сообщили, что необходимо подготовиться и для обряда купить следующие вещи: яйцо, конфеты, свечи, вода и взять вещь с сильной энергетикой. Но по окончанию обряда выяснилось, что порча еще не снята. Но выход есть: для его окончания нужна икона из Иерусалима, которую ясновидящей должны были привезти. Затем ясновидящая собиралась приехать в Череповец и закончить обряд.

Между тем череповчанка должна перевести оставшиеся деньги за обряд - 13000 рублей. Что пенсионерка и сделала. сходив к банкомату. На следующий день ей вновь позвонили. Ясновидящая столкнулась с проблемой - для покупки и транспортировки иконы нужно перевести 222 тысячи рублей. Пенсионерка взяла в долг у знакомой 80000 рублей, пошла в банк и перевела 79000 рублей, затем оформила кредит на 150000 рублей и перевела дополнительно 143000 рублей. На следующий день ясновидящая позвонила и сказала, что с иконой ничего не получилось и обряд нужно пенсионерке закончить самой, при этом сказала, что необходимо перевести еще 440 000 рублей. Череповчанка сказала, что такой суммы нет, после чего разговор прекратился.

В этот же день пенсионерке вновь позвонили с неизвестного номера. Но в гости пришла дочь, она и взяла трубку. Звонивший представился финансовым работником ясновидящей. Далее он сказал, что для завершения обряда требуется еще 6400 00 рублей. Дочь поняла, что ее мама попалась на уловку мошенников. В общей сложности пенсионерка перевела мошенникам 243 тысячи рублей.

И девушка, желавшая снять порчу, и пенсионерка, написали заявление в полицию.

Как сообщает сайт УМВД области, за сутки в органы внутренних дел с заявлениями о дистанционном мошенничестве обратились 4 жителя Вологодской области. Общий ущерб от мошеннических действий составил порядка 266 тысяч рублей.