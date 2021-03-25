Вологжанка откусила нос оппоненту в баре

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Вечером 24 марта вологжане отдыхали в спорт-баре на улице Чехова областной столицы. У двух компаний разных возрастов возник конфликт. Молодые мужчины победили, но вологжанка отомстила за своих кавалеров сполна. На место происшествия разбираться выехала Росгвардия.

23-летний молодой человек стал грубо ругаться, а его 24-летний приятель нанес сокрушительные удары двум 45-летним противникам. 44-летняя вологжанка не оставила в беде побитых друзей и почти откусила самому опасному противнику нос. Пострадавшего госпитализировали, двое мужчин от помощи отказались.

Оставшихся драчунов доставили в полицию.