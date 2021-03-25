В Череповце будет свой Театр для детей и молодежи

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В Череповце появился новый театр. Он создан для детей и юношества. Финансироваться он будет из городского бюджета, для этого создано новое муниципальное учреждение культуры. В ближайшие дни в городе металлургов пройдет премьерный спектакль.

Муниципальное учреждение культуры «Театр для детей и молодежи» (ТДМ) был создан летом прошлого года на базе студии «ЗнакЪ» Дворца Химиков. Здесь труппа работает уже 35 лет. В коллективе - 33 артиста.

Для премьерного спектакля выбрана постановка «Невероятные приключения Элли» по мотивам знаменитой сказки «Волшебник Изумрудного города». Череповчане и гости города смогут посмотреть ее уже в эти выходные, 27 и 28 марта.

Праздничное открытие Театра для детей и молодежи начнется еще в фойе большого зала Дворца химиков.

Гостей ждут герои сказок, мастер-классы, аквагрим, театральные фотозоны, обширная игровая программа.