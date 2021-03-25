Детей с билетами, но без масок выгнали из автобуса в Вологде

- Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Вологде стало известно об еще одном случае безжалостных действий против детей.

Две девочки зашли в автобус без масок. Несмотря на то, что они купили билет, кондуктор о выгнала их. Инцидентом занялась областная прокуратура.

Было установлено, что 29 декабря 11-летняя девочка со своей подругой ехали домой на автобусе. Не смотря на то, что у школьниц без масок были куплены билеты, кондуктор на остановке «Театр юного зрителя» заявила, что автобус не продолжит движение, пока юные нарушительницы не покинут салон. Дети вышли.

При этом на улице был мороз. Дети, оставшиеся без денег, в предпраздничный день были вынуждены добираться до дома пешком. Ни кондуктор, ни водитель не сообщили родителям девочек, что те высажены.

Выводы прокуратуры после проверки таковы: высадка детей в условиях низких температур в позднее время на остановках, на окраине города как самозащита гражданских прав перевозчиков, не является соразмерной допущенному нарушению и может повлечь возникновение ситуаций, опасных для жизни и здоровья детей. После вмешательства прокуратуры фирму-перевозчика обязали снабжать кондукторов одноразовыми масками для подобных случаев.