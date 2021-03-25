Центробанк намерен собирать монеты у населения

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У населения скопилось огромное количество монет, большинство из них лежит мертвым грузом. Проблема возврата металлических денег в оборот усилилась в связи с пандемией коронавируса.

Центробанк России планирует начать эксперимент по их сбору. Предполагается, что это будет пилотный проект ЦБ в одном из регионов страны, он будет запущен в 2022 году.

Собирать монеты будут через специальные аппараты-приемники, при положительном результате эксперимент может быть расширен по стране.

По данным Центробанка на начало текущего года в обращении находилось 69,126 миллиарда монет.

Ранее сайт kp.ru писал, что в ЦБ спрогнозировали рост безналичных платежей в ближайшие 3-5 лет до отметки 75%. Только по итогам прошлого года доля оплат в торговом розничном обороте с помощью карт составила 70,3% против 64,7% в 2019 году.