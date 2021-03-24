Прокуратура примет жалобы вологжан на нарушения ценовой политики

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Вологодская прокуратура 26 марта с 10 до 12 часов организует «горячую линию» по вопросам нарушений в сфере ценообразования на продовольственные товары и лекарственные средства. Жалобы можно будет передать правоохранителям в указанное время по телефону (8172) 72-94-27.

После специалисты инициируют проверку полученной информации. Будут приняты меры прокурорского реагирования.

А 25 марта с 16 до 17 часов начальник регионального УМВД, генерал-майор полиции Виктор Пестерев проконсультирует вологжан по вопросам компетентности правоохранителей. Звонить необходимо на номер (8172) 79-45-83.