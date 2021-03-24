Супружеская пара решила не тратиться на эвакуатор и заявила об угоне

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В Харовске супруги придумали гениальную схему: муж застрял на автомобиле жены, а на эвакуатор тратиться не хотелось. Поэтому харовчанка просто написала заявление об угоне ее ВАЗ-2110.

Полицейские быстро нашли машину и выяснили, что ее на самом деле никто не крал. У мужа не было прав, но он иногда ездил на авто возлюбленной.

В итоге, харовчанка получила штраф за ложный донос в 5000 рублей, а ее супругу придется отбыть 480 часов на обязательных работах. К тому же, мужчина не сможет в течение 3 лет заниматься деятельностью, связанной с управлением механическими транспортными средствами и тоже заплатит штраф в 5000 рублей.