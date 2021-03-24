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Происшествия24 марта 2021 15:38

Вологжанин сгорел в доме своей матери

Жуткий пожар забрал жизнь мужчины
Евдокия САХАРОВА
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Место трагедии

Фото: ГУ МЧС по Вологодской области

В Кадникове в пять утра 24 марта произошел пожар в деревянном частном доме на улице Розы Люксембург. На пепелище было обнаружено тело 44-летнего сына собственницы жилища. К сожалению, мужчина трагически погиб.

Как сообщает пресс-служба МЧС по Вологодской области, наибольшие термические повреждения получила задняя сторона здания у хозпостройки, вероятно именно там и начался пожар.

Причина трагедии устанавливается. На месте работали 11 человек личного состава и 4 единицы техники.

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