Вологжанин сгорел в доме своей матери

Место трагедии Фото: ГУ МЧС по Вологодской области

В Кадникове в пять утра 24 марта произошел пожар в деревянном частном доме на улице Розы Люксембург. На пепелище было обнаружено тело 44-летнего сына собственницы жилища. К сожалению, мужчина трагически погиб.

Как сообщает пресс-служба МЧС по Вологодской области, наибольшие термические повреждения получила задняя сторона здания у хозпостройки, вероятно именно там и начался пожар.

Причина трагедии устанавливается. На месте работали 11 человек личного состава и 4 единицы техники.