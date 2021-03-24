В баре "Юность" Вологды напивались дети

Кадр оперативной съемки Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

В Вологде спецгруппа правоохранителей получила информацию о том, что в баре "Юность" на улице Батюшкова продали алкоголь 15-летнему подростку.

На место незамедлительно выехали сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних, исполнения административного законодательства, отдела по контролю за оборотом наркотиков, уголовный розыск, участковые, ППС, полицейский-кинолог со служебной собакой и поддержкой отряда специального назначения «ГРОМ». Об этом сообщили в областном УМВД.

Информация о продаже алкоголя подтвердилась, несовершеннолетний был передан родителям. А вот на бармена составили административный протокол, заведению грозит штраф от 30 до 50 тысяч рублей. В баре нашли и другие нарушения: там продавался алкоголь без лицензии. Правоохранители изъяли 23 бутылки. За такое уже можно получить штраф от 500 тысяч до 1 миллиона рублей, либо дисквалификацию на срок от 2 до 3 лет.

У одного из посетителей был также обнаружен травматический пистолет с патронами. Молодого человека отправили на медосвидетельствование. Оружие изъято на экспертизу.