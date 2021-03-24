Вологодчина сменила поставщика вакцины от коронавируса

- Фото: Правительство Вологодской области

Вологодская область после начала прививочной кампании страдает от дефицита вакцины от коронавируса. Теперь на федеральном уровне сменили поставщика препарата и изменили логистику - остается надежда, что процесс пойдет быстрее.

У Вологодчины есть план: привить до лета 60% взрослого населения области, около полумиллиона человек. На данный момент вакцину получили лишь 36 400 вологжанина.

На этой неделе в регион должны привести еще 6,5 тысяч доз вакцины. До конца марта - более 27 000 доз. Планируется помимо Спутника V и ЭпиВакКороны завести КовиВак. На данный момент в очереди на прививку 18 000 вологжан. Губернатор пообещал увеличить объем вакцинации самой уязвимой категории граждан - людей старше 65 лет.

Олег Кувшинников предупредил вологжан о двух опасных штаммов коронавируса, которые сейчас свирепствуют в странах Евросоюза и Азии: южноафриканский и британский ковид. Стоит ограничить посещение других стран в период пандемии.

Записаться на вакцинацию можно через портал Госуслуг, по телефону 122 или по номеру своей поликлиники. В регионе развернуто 62 прививочных пункта. 18 из них расположено в областной столице - в городских поликлиниках №№ 1, 2, 3, 4, 5 и в горбольнице №2.