Череповчанин пробрался в чужую квартиру с топором и обозвал всех проститутками

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Череповчанину с улицы Архангельской вынесли судебный приговор за незаконное проникновение в жилище против воли жильца. В сентябре Савин выпил литр водки, повздорил с женой и она ушла. Мужчина лег спать, а когда проснулся - супруги все еще не было. Поэтому он взял топорик для самозащиты и ушел в темноту - искать супругу на речке.

До водоема череповчанин не дошел: вышел из квартиры, как пришла мысль подняться на верхний этаж к знакомому (жена могла забежать в гости). Топорик было неудобно носить за ремнем, поэтому взял орудие в руки. Как объяснил сам мужчина, зашел в чужую квартиру, так как дверь была открыта. Встал в коридоре и начал что-то спрашивать, а из-за ссоры с супругой был злой. Потерпевших ранее не видел.

Суду мужчина заявил, что приносит соседям свои извинения. Приходил 4 раза к их дверям, но ему никто не открыл. Потерпевшая рассказала другую историю, напоминающую фильм ужасов: семья легла спать около 9 часов вечера. Муж был в командировке, а она с мамой и детьми дома. Хозяйка проснулась ночью от того, что в квартире кто-то бубнит. Вышла и в коридоре заметила мужчину с топором, который разговаривал сам с собой. На вопрос, что незнакомец тут делает, мужчина сказал он у себя дома и подошел ближе.

Дама попросила мужчину уйти из квартиры, ведь спят дети. Тот парировал: у вас притон. На шум вышла мать и тогда "ночной дровосек" обозвал женщин проститутками, заявил что всех их порешает и начал размахивать топором. Испуганные череповчанки попрятались в комнаты и начали звонить в полицию. Незваный гость дергал за ручку двери и грязно ругался еще 15 минут. Выходить из комнаты женщины не посмели. Вскоре прибыл ОМОН.

"Дровосеку" назначили 120 часов обязательных работ и 30 тысяч компенсации морального вреда. Приговор может быть обжалован. Возбуждено уголовное дело по статье "Угроза убийством", об этом сообщила пресс-служба судов Вологодской области.