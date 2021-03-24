Губернатор Вологодчины хайпится в Клабхаусе

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Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников заявил, что он состоит в новой соцсети Clubhouse. Как только вологжане оправились от шока, там была анонсирована дискуссия - разговор с еще пятью спикерами о в позиционировании власти в соцсетях начнется 24 марта в 6 часов вечера.

Клабхаус - молодая соцсеть, где пользователи общаются исключительно голосом. Создаются виртуальные комнаты, где ведутся беседы на любые интересные темы - цензуры нет. Пользователи отмечают, что таким образом можно поговорить по душам с людьми, которые оказываются абсолютно недосягаемы в обычной жизни.

Зарегистрироваться в новомодной соцсети можно лишь по инвайту - приглашению, однако приложение уже загрузили более 8 млн человек. Неизвестно, надолго ли такая популярность.

Официальное приложение пока работает лишь под iPhone, но существует и сторонний клиент под Android от русского разработчика.