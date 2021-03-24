На Вологодчине пропал мужчина на внедорожнике

Мужчину ищут Фото: ПСО "Ты не один"

Житель Кадуйского района Руслан Смирнов пропал. 47-летний мужчина в последний раз выходил на связь 5 марта, а 6 марта его автомобиль Nissan X-Trail (госномер У775ЕХ35) заметили на трассе у села Нелазское Череповецкого района.

Рост мужчины около 180 см, карие глаза, короткая стрижка - темные волосы. Левая рука была травмирована. Просьба всем, кто имеет сведения о местонахождении кадуйчанина, сообщить волонтерам (8 911 505-68-98) или в полицию 102. О поисках пропавшего сообщил ПСО "Ты не один".