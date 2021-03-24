45-летнего вологжанина уберег от выплаты кредита участковый

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В Вологде в одном из торговых центров на Пошехонском шоссе участковый полиции Павел Осадчий заметил нервничающего мужчину. Тот под диктовку телефонного собеседника тыкал в кнопки банковского терминала. Как выяснилось, пытался осуществить денежный перевод.

Полицейский решил разобраться в ситуации в связи с частыми случаями дистанционного мошенничества. 45-летний вологжанин пояснил, что ему позвонил сотрудник службы безопасности банка - проблемы с его счетом. Поэтому он срочно берет кредит, но за него еще надо внести страховку в 5 тысяч рублей.

Правоохранитель объяснил, что на проводе аферисты, и посоветовал окончить телефонный разговор. Вологжанин смог сохранить свои сбережения. Об инциденте рассказала пресс-служба УМВД по Вологодской области. Будьте бдительны!