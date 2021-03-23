В Череповце бойцовская собака пенсионеров разодрала чау-чау

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В Череповце во дворе дома №3 на улице Олимпийской стаффордширский терьер без поводка и намордника напал на двух маленьких собачек. Об этом сообщило информационное агенство города. Хозяйка пострадавшего пса рассказала, что ее дворняжке Мухе удалось увернуться от агрессора, а вот старенькому чау-чау по кличке Арамис досталось по полной.

Когда стафф на прогулке начал вести себя неадекватно, женщина попросила хозяев придержать бойцовскую собаку. Однако те ответили, что им не справиться. Пес начал таскать чау-чау, рвать его, на команды не отзывался. Владельцы животного, которым оказалось больше 70 лет, начали падать на зверя, чтобы остановить. Даже случайный прохожий попробовал отогнать спятившую собаку. С какой-то попытки удалось надеть на пса ошейник. Хозяева ушли с поля боя, а Арамис остался со скальпированным черепом.

Очевидцы вызвали полицию. Владелец стаффа к приезду правоохранителей вернулся за потерянным телефоном, но никаких извинений не принес.

Пострадавшему чау-чау зашили раны: врачи уверяют, что от смерти его спасла густая шерсть. Хозяйка уже выложила за лечение любимца 7 500 тысяч рублей и написала заявление в полицию. Хозяева стаффа на связь не выходят.

Зоозащитница, руководитель НКО "Быть человеком" прокомментировала ситуацию: "Стаффордширский терьер - очень серьезная порода. Если ей не заниматься, она становится потенциально опасной. Все зависит от воспитания собаки, от хозяина".