Вологжанина осудили за кражу "новогодней сказки"

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4 января в полночь 22-летний вологжанин отдыхал с друзьями из Йошкар-Олы в баре на улице Ленина. Потом компания пошла гулять в центре, где им приглянулись украшения с новогодней елки на площади Революции.

Как вор объяснил после, он хотел сфотографироваться с шарами дома. В итоге молодого человека вычислили и осудили. За мелкое хищение шара диаметром 150 мм и стоимостью 239 рублей вологжанина привлекли к административной ответственности. Ему назначен штраф в 1000 рублей.

Елка на площади Революции в Вологде Фото: Ольга Кузнецова

Постановление может быть обжаловано, сообщили в пресс-службе областного суда по Вологодской области.