Продавец из Сокола сумела похитить более миллиона рублей

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Продавец из Сокола сумела похитить более 1 миллиона рублей. Разбираться пришлось и правоохранителям, и суду.

Кроме того, женщина купила в Вологде наркотики, но в Соколе с ними попалась.

С апреля по ноябрь 2019 года 31-летняя женщина работала в рыбном магазине сети «Арт-рыба» что на центральном рынке города. Денег на жизнь ей не хватало, так что она периодически забирала из кассы выручку. Всего за время работы недостача составила свыше 1 миллиона 324 тысячи рублей.

Как выяснилось, ранее сокольчанка уже была судима за незаконный оборот наркотиков. Но не исправилась. Она съездила в Вологду, купила синтетический наркотик массой 0,87 грамм, но в Соколе ее задержали полицейские.

По данным фактам было возбуждено уголовное дело по 4 ст. 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, в особо крупном размере), ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение и хранение без цели сбыта наркотических средств в значительном размере).

В хранение и приобретении наркотиков женщина в суде призналась, а вот факт хищения денег отрицала.

Тем не менее суд назначил бывшему продавцу рыбного отдела 1 год 2 месяца колонии общего режима и взыскал нанесенный материальный вред в полном объеме, сообщает пресс-служба судов.