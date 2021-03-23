Карьериста из Череповца оштрафовали за уклонение от армии

Солдатские сапоги череповчанину все равно придется поносить Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Череповце карьерист два года игнорировал военкомат, но попал под суд. Как пояснил уклонист, он не хотел служить: опасался за карьеру. Работа была для него важна, он боялся ее потерять. Об этом сообщает управление СКР по Вологодской области.

По версии следствия, молодой человек был признан медицинской комиссией годным к военной службе, но в военкомат долгое время не являлся. С июля 2018 по октябрь 2020 года работники военкомате не могли его вызвать, хотя уважительных причин не являться не было. В итоге призывнику вменили ч.1 ст. 328 УК РФ (уклонение от прохождения военной службы), материалы отправили в суд.

Суд, рассмотрев собранные следственным отделом по Череповцу СУ СКР по Вологодской области доказательства, признал их достаточными для назначения призывнику судебного штрафа. Размер наказания определен в 50 тысяч рублей. При этом молодой человек все равно будет призван в ряды вооруженных сил.