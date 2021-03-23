В Соколе пенсионерка две недели умирала от побоев

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В Соколе 70-летнюю женщину в тяжелом состоянии обнаружили соседи. Женщина лежала в собственной квартире и не могла вызвать скорую помощь. Пострадавшую доставили в районную больницу, но спасти ее не смогли. 17 марта она скончалась.

Как выяснило следствие, на пенсионерку напал 41-летний знакомый еще в начале марта. Мужчина скрылся, а старушка 2 недели беспомощно лежала и страдала.

Подозреваемого заключили под стражу. Ему грозит статья "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего, в том числе причины конфликта. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.