В Вологде мужчина едва не погиб в пятикомнатной квартире

В Вологде мужчина едва не сгорел в пятикомнатной квартире. ЧП случилось вечером 22 марта.

Сигнал поступил в 17:44: пожар произошел в девятиэтажном кирпичном доме № 117 на улице Карла Маркса в областном центре, там загорелось в одной из комнат. Дым шел из бывшей коммунальной квартиры на восьмом этаже. На тушение многоквартирного дома немедленно выехали шесть единиц техники и 17 пожарных.

Как выяснилось, в одной из комнат проживал 48-летний брат хозяина квартиры. Владельцы жилплощади, находившиеся в квартире, сумели эвакуироваться сами, а вот мужчине понадобилась помощь. Он серьезно отравился угарным газом и был госпитализирован в областную больницу.

Как выяснилось, мужчина курил, лежа на диване. Повреждены постельные принадлежности.